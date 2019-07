Le Mile-End a un nouveau bar à bibimbap et tout à l'air délicieux!

Une toute nouvelle adresse dans le quartier Mile-End fait jaser depuis son ouverture officielle le 23 mai dernier.

Bibiko est un comptoir de bouffe asiatique qui s’est installé sur la rue Saint-Viateur Est, entre le boulevard Saint-Laurent et la rue Saint-Dominique.

L’endroit se spécialise en bibimbap, un met typiquement coréen qui est en fait un mélange de riz, de viande et de légumes aux saveurs relevées. Bibiko sert également d’autres spécialités asiatiques appréciées des Montréalais comme des bao buns.

L’esthétique du local du restaurant est pratiquement tout aussi attirante que la nourriture. Bibiko a fait affaire avec les designers d’intérieur de la firme Rainville Sangaré. Les murs blancs, le plancher de béton, les tables de bois alignées comme dans une cafétéria, les luminaires géométriques et les magnifiques tabourets bleu royal donne un look minimaliste, mais très accueillant à l'espace. La vaisselle dans laquelle sont servis les mets est également magnifique. C’est A + J Métissage qui a fabriqué le tout et vous pouvez même vous procurer des items de la collection à même le comptoir bouffe.

Bibiko est ouvert du samedi au mercredi entre 11h30 et 15h, et du 11h30 à 21h. C’est donc le nouvel endroit tout indiqué où aller luncher si vous travaillez dans le coin!

Bibiko

31 rue Saint-Viateur Est