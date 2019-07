Les Backstreet Boys feront la fête à La Voûte

MONTRÉAL | Les membres des Backstreet Boys iront faire la fête au club La Voûte après leur concert de lundi soir au Centre Bell.

L’établissement de la rue Saint-Jacques attendra le célèbre groupe vers 23 h. Les Backstreet Boys y offriront des prestations et en profiteront pour rencontrer leurs admirateurs (et admiratrices).

Le prix des billets pour assister à la soirée varie de 25 $ US à 250 $ US. Un forfait VIP incluant l’expérience «Meet & Greet» avec Nick Carter, Howie Dorough et A. J. McLean est en vente.

Plus d’informations sont disponibles ici.

Après un arrêt au Bluesfest d’Ottawa dimanche, les Backstreet Boys se produiront au Centre Bell ce lundi, dans le cadre de leur tournée «DNA», qui suit la sortie de leur album du même titre – leur dixième depuis 1996 –, paru en janvier dernier.

Baylee Littrell, fils de Brian, assurera la première partie.