Maxim Martin: hommage mordant à Juste pour rire

L’humoriste au ton incisif a goûté à sa propre médecine à L’Astral, lundi soir, dans le cadre du festival Juste pour rire. Des humoristes de la trempe d’Étienne Dano, Stéphane Fallu et Mélanie Couture ont joint leurs voix pour souligner les 30 ans de carrière de Maxim Matin dans un «roast» bien senti.

«Bienvenue au premier "roast" de l’histoire de Juste pour rire!, a scandé Étienne Dano. C’est le lundi le plus hardcore que vous allez vivre.»

Livia Martin, qui s’est fait connaître aux côtés de son père grâce à l’émission «Max et Livia» sur VRAK, est même venue s’excuser avant le carnage humoristique. «Es-tu prêt? Bonne chance!»

Didier Lambert, Mélanie Couture, Stéphane Poirier, Stéphane Fallu, Michel Sigouin et Pierre-Bruno Rivard ont pris place sur scène. Maxim Martin, qui a lancé sa carrière avec son premier one man show «Tolérance Zéro!» à la fin des années 90, s’est assis sur un divan pour entendre tous les mots des humoristes.

Pour commencer à «donner de l’amour» à Martin, Dano a eu la bonne idée de lire d’hilarants extraits de la biographie «Excessif» sortie en 2016. «Je faisais la première partie de Max à une époque dont il ne se souvient plus.» Et vlan, c’était parti.

Aucun tabou

Pendant plus d’une heure et demie, les insultes et les rires ont fusés à travers L’Astral. Rien n’a été épargné à Maxim Martin. Didier Lambert, en feu, a lancé le «roast» avec des blagues sur sa sobriété, sa vie sexuelle débridée et ses tatouages pas toujours réussis. «Tu dois être étonné de ne voir aucun de tes amis ici!»

Ça s’est continué entre les blagues hilarantes de Mélanie Couture, «invitée pour pas que les journalistes chialent que c’est un "boys club"»; les insultes de Stéphane Fallu, «c’est bon une bière, quand tu peux en prendre juste deux»; les insultes bien lancées de Michel Sigouin sur la nouvelle forme de Maxim Martin, «qui ne le rend pas beaucoup plus intéressant, hein?»

Le public a éclaté de rire lorsque Les Pic-Bois sont venus refaire le marquant sketch de séduction entre Maxim Martin et Louis-José Houde. Belle surprise!

Au moment d’écrire ces lignes, Maxim Martin remerciait ses amis humoristes. «Si la taquinerie est une forme d’amour, vous devez m’aimer en maudit!»

Maxim Martin sera en tournée à travers le Québec au cours des prochains mois pour son 5e one man show «Fuckoff». Le festival Juste pour rire se poursuit jusqu’au 28 juillet.