Natation artistique: les Canadiennes au pied du podium

La formation canadienne de natation artistique a failli monter sur un premier podium des Championnats du monde de la FINA, lundi, à Gwangju, en Corée du Sud. Dernières à présenter leur routine à l’épreuve par équipe acrobatique, les nageuses du pays ont pris le quatrième rang derrière les équipes ukrainienne, italienne et espagnole.

En recevant 89,9333 points, Sio Ormond, Emily Armstrong, Audrey Joly, Catherine Barrett, Halle Pratt, Claudia Holzner, Andrée-Anne Côté, Jacqueline Simoneau, Rebecca Harrower et Camille Fiola-Dion ont terminé à 1,2 point des Espagnoles, médaillées de bronze.

«Nous avons vraiment fait une belle routine. Notre but était d’avoir beaucoup d’énergie et de nous rapprocher le plus possible de la troisième place. Nous terminons quatrièmes, mais nous sommes super contentes de tout ce que nous avons donné. C’est une de nos meilleures performances», a affirmé Fiola-Dion.

À sa première participation à des Championnats du monde seniors, la Rimouskoise savoure le moment.

«C’est tellement incroyable et différent des autres compétitions. Tout est plus gros et plus impressionnant et nous nous sentons comme des superstars avec toutes les personnes dans les estrades qui nous encouragent. Nous sentions vraiment l’énergie de la foule pendant que nous nagions», a-t-elle mentionné.

Simoneau cinquième

Plus tôt dans la journée, Jacqueline Simoneau était en action en solo pour les préliminaires du programme libre. La Québécoise a dépassé la barre des 90 points et s’est classée cinquième grâce à un total de 90,4333, tout juste devant l’Italienne Linda Cerruti, sixième avec 90,2333 points.

La Russe Svetlana Romashina a terminé en tête avec 96,4667 points. Les 12 premières se retrouveront en finale mercredi.