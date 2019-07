Pas de nouveaux membres touchés, jure le grand patron

« Absolument pas. L’information que l’on a aujourd’hui est la même que l’on avait le 20 juin dernier. On n’a pas reçu d’information additionnelle des corps policiers », a répondu le PDG de Desjardins quand un journaliste lui a demandé si les nouvelles mesures qui ratissent plus large voulaient dire que plus de membres ont été touchés.