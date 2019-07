Techniques millénaires pour retrouver l’équilibre

Thérapeute en kinésiologie holistique et intégrée, professeure de yoga, de méditation et de qi gong, Anne Loiselle partage 85 techniques faciles pour retrouver l’équilibre dans son nouveau livre, Détox émotionnelle pour tous. À l’aide de techniques de r­­espiration, d’huiles essentielles et de divers exercices tirés de la sagesse millénaire, elle fournit des outils pour se remettre d’aplomb quand tout va de travers.

Anne Loiselle explique d’abord d’où viennent les peurs, les fameux patterns, les comportements négatifs et les blocages, puis elle propose des pistes de réflexion et de solution. Elle explique comment certains problèmes sont reliés à chacun des chakras du corps, ces points d’énergie identifiés depuis des millénaires en Inde.

Ses propositions pour améliorer le bien-être physique et mental de tout un chacun passent par différentes techniques de respiration et de visualisation pour surmonter ses peurs, reprendre son pouvoir, aimer et être aimé, mieux s’exprimer, se connecter à plus grand que soi.

Elle donne entre autres un exercice tout simple pour mettre un terme à l’inversion des polarités du système énergétique, un problème qui fait en sorte que tout va de travers. Cette méthode va de pair avec l’Emotional Freedom Technique (­tapping), mise au point par Gary Craig.

Être présent pour soi

Anne ­Loiselle explique, en entrevue, qu’on a besoin de détox émotionnelle d’abord pour s’accompagner soi-même, ensuite pour avoir des façons d’être présent pour soi. « On est tellement sollicités, dans le quotidien, par toutes sortes de choses : les médias sociaux, la télé, le téléphone, les courriels... plus qu’avant, sûrement. Je rencontre beaucoup de personnes comme thérapeute et je vois que les gens se retrouvent drôlement perdus. »

Le but de son livre était de redonner espoir aux gens. « Il y a des façons de s’aider soi-même, de faire un bout de chemin soi-même. La détox émotionnelle passe autant par le plan physique que par un plan émotionnel, énergique ou spirituel. Je voulais vulgariser des techniques qui existent depuis longtemps et qui ont fait leurs preuves. »

Problème d’inversion

Anne Loiselle ajoute que la société valorise beaucoup la performance, le fait de pousser la machine, d’être fort, d’être bon, ce qui crée des gens déconnectés d’eux-mêmes. « C’est facile de voir si les gens sont déconnectés : quand le seuil est très élevé à la douleur, c’est qu’il y a un problème, d’habitude. C’est signe qu’on est beaucoup dans notre tête. »

Un exemple ? « Les maux de cou, par exemple, sont des pistes : c’est signe que la personne ne sait pas trop quoi faire, dans quelle direction aller. Quand tu as ­l’impression que tu rames, que ça ne va pas, que tu es dans un genre de série noire, le fait ­d’enlever ­l’inversion peut grandement aider.

« L’inversion est due à la grosse mauvaise nouvelle : séparation, perte d’emploi, maladie. Les trucs durs de la vie. Mais la vie est la vie : on peut juste être pris dans le trafic et inverser. C’est pas toujours le gros truc non plus : quand on est inversé, ça nous amène dans l’autosabotage et ça ne va pas du tout. »

Les cinq sens

Anne Loiselle rappelle que la pleine conscience passe par les sens. « Voici un exercice en cas de panique : un, tu respires, deux, tu te ramènes dans tes pieds et tu bouges tes orteils, ensuite tu vas toucher un matériau. Puis tu vas fixer un objet et regarder en périphérie, et ensuite, tu écoutes. En faisant cela, on est habituellement ensuite assez calme, parce qu’on est ici, maintenant. »

♦ Anne Loiselle est professeure de yoga, de méditation, de Qi Gong et thérapeute en ­kinésiologie holistique et intégrée. ♦ Elle accompagne les gens vers le bien-être depuis plus de 30 ans.