Tristes conséquences d’un testament

Même si je trouve vos réponses normalement pertinentes, je diffère d’opinion sur celle que vous donnez à « Le père encouragé » qui, après avoir gâté ses quatre filles également et avoir payé leurs études, constate que deux d’entre elles, les plus scolarisées, les ignorent désormais lui et sa femme. Il vous demandait si ce serait mal vu de les déshériter. Ce à quoi vous répondiez que non, puisqu’un héritage n’est pas un dû, et que c’est au testateur de décider à qui il veut léguer ses biens.

Voici un cas vécu par mon mari et ses sœurs. Mon mari, aîné et seul garçon de la famille, était le préféré de sa mère et il le lui rendait bien en s’occupant d’elle monétairement et en la visitant souvent malgré le fait qu’il était très occupé par sa business. Les trois filles se fréquentaient beaucoup entre elles, surtout deux des trois qui étaient de véritables amies. Lorsque leur maman a souffert d’un cancer, la plus jeune, étant sur la CSST au même moment, a pu accompagner sa mère à ses rendez-vous médicaux et faire ses courses. Elle en a aussi profité pour rendre visite au notaire avec sa mère afin qu’elle refasse son testament dans lequel elle déshéritait ses deux autres filles. Tout ça dans le plus grand secret.

Sur son lit de mort, ma belle-mère encore consciente a eu des remords et a mentionné à mon mari qu’elle désirait revenir sur sa parole devant le notaire et séparer son héritage en quatre parts égales. Mon mari en a informé sa jeune sœur qui a refusé d’agir prétextant que sa mère n’était plus lucide quand elle avait dit ça. Bref, lorsque les deux autres sœurs ont pris connaissance du testament, elles n’ont plus jamais reparlé à mon mari et à leur sœur. Bien sûr la personne décédée n’est plus là pour entendre ses enfants lésés lui faire des remontrances. Mais ça crée de la bisbille entre les membres de la famille qui restent en vie.

Carolane

On ne parle pas ici d’une décision volontaire du testateur comme dans le cas d’une chronique précédente. On parle d’une filouterie commise par une des filles en vue de léser ses sœurs. Pourquoi votre mari n’a-t-il pas aidé sa mère à refaire son testament au lieu de se contenter d’en informer l’instigatrice de cette malfaisance ? Un notaire peut se rendre au chevet d’une personne mourante. Comme il pourrait tout aussi bien partager sa part avec ses deux sœurs lésées. Ne trouvez-vous pas qu’il y a ici beaucoup de gestes manqués ?