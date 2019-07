Un Québécois danse avec Janet Jackson

Vincent-Olivier Noiseux réalise son « plus grand rêve » cet été en dansant aux côtés de son idole Janet Jackson, à Las Vegas. La chanteuse américaine a engagé le Québécois pour son nouveau spectacle, Metamorphosis, présenté en résidence au Park Theater.

Il y a longtemps – deux décennies pour être exact – que Vincent-Olivier Noiseux rêvait de ce moment. En effet, c’est en voyant la tournée Velvet Rope de Janet Jackson, au Centre Molson à Montréal, alors qu’il n’avait que 13 ans qu’a commencé à germer ce désir de partager la scène avec l’artiste.

L’émotion était donc à son comble, le 17 mai, quand Janet Jackson et ses danseurs ont foulé les planches du Park Theater pour la première fois. L’amphithéâtre de Las Vegas où Cher, Aerosmith et Lady Gaga ont présenté leurs propres spectacles au cours des dernières années peut accueillir chaque soir 5200 personnes.

« Je n’avais jamais été aussi nerveux et émotif avant un spectacle, confie Vincent-Olivier Noiseux. La pression était forte. Ce n’est que quand le spectacle a été terminé que j’ai vraiment réalisé ce qui venait de se passer. Et je me suis mis à pleurer. C’était réellement un rêve que je venais de réaliser et j’avais la chance de le réaliser à nouveau le lendemain et la semaine suivante. »

Photo courtoisie, Wes Klain

« Intense »

La réalisation du rêve de Vincent-Olivier Noiseux n’a toutefois pas été de tout repos. En entrevue, le danseur de 34 ans n’hésite pas à qualifier Metamorphosis du « spectacle le plus intense » de toute sa carrière.

« Mais c’est aussi le plus beau cadeau que la vie pouvait m’offrir », ajoute-t-il rapidement.

Et il parle en connaissance de cause. Depuis son arrivée à Los Angeles, où il s’est installé il y a près de neuf ans, le danseur originaire de Saint-Jean-sur-Richelieu a notamment travaillé aux côtés de Beyoncé, Christina Aguilera, Ricky Martin et Katy Perry.

Mais selon lui, Janet Jackson est dans une classe à part.

« C’est une icône, elle a établi les standards de qualité en matière de danse avec chacun de ses vidéoclips et ses spectacles. Dans Metamorphosis, je me sers de tout le bagage de danseur que j’ai accumulé au cours de ma carrière. »

Plus de 40 chansons

Dans cette toute première résidence en carrière, la cadette du clan Jackson revisite sa carrière en entier, offrant plus de 40 titres, dont les succès Nasty, What Have You Done for Me Lately, Together Again, All for You et Rhythm Nation. Et durant toute la soirée, la chanteuse accorde une importance particulièrement grande aux 14 danseurs qui l’entourent.

« Elle nous donne vraiment beaucoup de place dans son spectacle, précise Vincent-Olivier Noiseux. Et elle est hyper attentionnée et très, très proche de ses danseurs. Avec elle, on se sent beaucoup plus que de simples backup dancers [danseurs d’arrière-plan]. Elle est à la hauteur de mon rêve. »

► Après une première série de concerts donnée en mai, Janet Jackson et ses danseurs reprennent leur résidence au Park Theater à partir du 24 juillet.