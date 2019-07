VOYER, Rolland



À Saint-Augustin-de-Desmaures (autrefois de Saint-Eustache), le 9 juillet 2019, à l'âge de 95 ans est décédé M. Rolland Voyer, époux de feu Rollande Giraldeau.Il laisse dans le deuil ses enfants Danielle (Guy), Gilbert, Normand (Maryse), ses neuf petits-enfants Myriam, Jasmin, Nicolas, Étienne, Laurence, Miguel, Michaël, Rébecca et Ariane, son frère Fernand (feu Gisèle), ses beaux-frères, belles-soeurs, neveux et nièces et autres parents et amis.La famille recevra vos condoléances le dimanche 21 juillet de 14h à 17h et de 19h à 22h et lundi le 22 juillet dès 9h au complexe funéraire :SAINT-EUSTACHE (450) 473-5934Les funérailles seront célébrées ce même lundi à 11h en l'église de Saint-Eustache.Vos marques de sympathie peuvent se traduire par des dons aux Petits Frères des pauvres.