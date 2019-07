QUESNEL (LAFERTÉ), Yolande



C'est avec une profonde tristesse que nous annonçons le décès de madame Yolande Quesnel (feu Ronald Quesnel), survenu le 9 juillet 2019.Elle laisse dans le deuil ses enfants Ghylaine (Roger Daigneault) et Robert, ses petits-enfants Laurent (Renée-Maude Dostie) et Raphaëlle (Christian Guidibi), ses deux arrière-petits-enfants, Julia et Henri, sa nièce Danielle Laferté (Charles Coutu), leurs enfants, Alexia (Alexandre Soulier), Mérédith et Frédéric, sa belle-soeur Lise Quesnel et ses enfants, France et Bertrand Poirier. Elle laisse également derrière elle ses demi-frères et demi-soeurs, neveux, nièces, cousins, cousines et amis fidèles.La famille accueillera parents et amis au :COLLINS CLARKE MacGILLIVRAY WHITE307, PROMENADE RIVERSIDESAINT-LAMBERTle vendredi 19 juillet afin de recevoir les condoléances de 13 h à 17 h. Une cérémonie et une réception en son honneur suivront.La famille tient à remercier le personnel du CHSLD Argyle qui l'ont côtoyée durant les 13 dernières années.Pour ceux qui le désirent des dons à l'Association de Montréal pour la déficience intellectuelle seraient appréciés.