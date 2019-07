5 nouveaux restaurants à ajouter à votre «to-do» cet été

À la recherche de nouvelles adresses pour votre prochaine sortie avec des amis ou en tête à tête amoureux?

Voici cinq nouveaux restaurants à essayer dès que vous le pouvez!

1. Vinvinvin

Cette buvette était l’une des nouvelles adresses les plus attendues de l’été. Ouvert depuis la fin juin dans La-Petite-Patrie, l’établissement se veut principalement un bar à vins nordiques et vivants, ce qui signifie que la plupart des choix sur la carte des vins proviennent de pays d’Europe centrale et sont issus de l’agriculture biologique ou biodynamique. Des vins du Québec et de l’Ontario se retrouvent également dans la sélection. Vous pourrez aussi accompagner vos choix de boissons avec des plats à partager. Le mot d’ordre en cuisine est local!

1290, rue Beaubien Est

2. Bibiko

Le Bibiko est le nouvel endroit où manger un bon bibimbap, ce met typiquement coréen. Plusieurs variantes sont possibles, c’est pourquoi le comptoir-lunch se dit être un véritable bar à bibimbap! Situé dans le Mile-End, sur la rue Saint-Viateur Est, le Bibiko deviendra certainement l’une des adresses préférées des gens qui travaillent à proximité.

31, rue Saint-Viateur Est

3. Riva Montréal

Si vous cherchez une nouvelle terrasse pour prendre un verre entre collègues ou encore avec des amis, le nouveau restaurant-terrasse Riva est LA place où aller. L’endroit se définit comme un bar à prosecco, c’est pourquoi vous trouverez sur la carte des alcools quelques cocktails à base de ce vin effervescent. Côté bouffe, vous pourrez partager pizzas, salades, gelato, etc.!

2, rue de la Commune Ouest

4. Udle

Ce restaurant apporte un vent de nouveautés en restauration à Montréal. Chez Udle, c’est la bouffe africaine revisitée avec une touche de savoir-faire québécois qui est en vedette. C’est donc une belle adresse pour essayer de nouvelles saveurs. Udle propose aussi des options végétariennes avec du tofu si vous ne mangez pas de viande ni de fruits de mer.

1180, rue Bélanger

5. Antonietta

Cette jolie taverne italienne propose une cuisine authentique réalisée avec des produits québécois. Le menu change donc fréquemment au gré des arrivages de produits et de l’inspiration de l’équipe derrière les fourneaux. Toutefois, une chose qui risque de ne pas changer énormément sur le menu ce sont les pizzas napolitaines, un grand classique des tavernes italiennes. Nul doute que le Antonietta deviendra vite un restaurant où se retrouver en amoureux.

6672, avenue Papineau