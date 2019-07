ROY, Emile



Le 11 juillet 2019, à l'âge de 83 ans, est décédé Monsieur Emile Roy, fils de feu Edmond Roy et de feu Marie-Louise Dubé.Il laisse dans le deuil son épouse Madame Fernande Cantin, ses enfants Jeannot (Lynne), Louise et Guildo (Claudine), sa petit-fille Audrey (Morgan). Il laisse également ses soeurs Monique et Madeleine, son frère Lucien (Dolorès), autres parents et amis.La famille recevra les condoléances au complexe funéraire Urgel Bourgie, 2500 ave. Des Perron, Auteuil, Laval,le jeudi 18 juillet de 14h à 17h et de 19h à 21h. Le vendredi, 19 juillet, la famille vous accueillera à compter de 9h30 et suivront les funérailles à 11h en l'église Ste-Béatrice, 475 Ave. Des Perron, Laval, et de là au cimetière Les Jardins Urgel Bourgie, 2500 ave. Des Perron.Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation québécoise du cancer. (Formulaires en salon).La famille tient à remercier chaleureusement le personnel soignant pour tous les bons soins prodigués.