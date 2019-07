SAVARD, Madeleine née Fortin



À Montréal, le 11 juin 2019, à l'âge de 99 ans, est décédé Madeleine Fortin.Elle laisse dans le deuil son conjoint Ubald Robillard, ses beaux-enfants Michel (Renelle) et Jocelyne Savard, ses petits-enfants Edith, Stephan, Yanisse, Yvan, Daphnée ainsi que d'autres parents et amis.La famille recevra les condoléances le jeudi 18 juillet 2019 de 14h à 17h et de 19h à 21h, vendredi de 9h à 10h au Complexe Urgel Bourgie St-François D'Assise, 6700 Beaubien est, Montréal.Suivra une liturgie de la Parole à 10h en la chapelle du complexe.