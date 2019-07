Alexis Galarneau crée la surprise à Gatineau

Le Québécois Alexis Galarneau a créé toute une surprise en venant à bout de la première tête de série, le Français Antoine Hoang, mardi, dans un affrontement du deuxième tour du Challenger Banque Nationale de Gatineau.

L’athlète de 20 ans et 433e raquette mondiale l’a emporté en trois manches de 6-3, 3-6 et 7-6(4), dans un duel qui s’est étalé sur plus de deux heures.

Dans le dernier engagement, Galarneau a perdu son service au cinquième point, mais il a été en mesure de le reprendre trois points plus tard. Lors du bris d’égalité, il s’est assuré de la victoire sur sa troisième balle de match.

Âgé de trois ans de plus que son tombeur, Hoang détient le 104e rang mondial.

Au prochain tour, le natif de Laval se frottera au Sud-Coréen Duck-Hee Lee, qui a est la 16e tête de série de l’événement québécois.

Carol Zhao aussi

Galarneau n’a pas été le seul représentant de l’unifolié à vaincre un adversaire mieux classé. En effet, Carol Zhao a défait la cinquième tête de série du volet féminin de la compétition, la Japonaise Risa Ozaki, dans un match du premier tour.

La 485e joueuse mondiale a triomphé de la 253e en trois manches de 6-3, 1-6 et 6-2.

Zhao pourrait affronter sa compatriote Leylah Annie Fernandez lors de la prochaine étape. Cette dernière devra toutefois vaincre la Japonaise Haruka Kaji, mercredi.