Deux ans de plus pour Connor Carrick au New Jersey

Les Devils du New Jersey se sont entendus sur les modalités d’un contrat de deux ans avec le défenseur et joueur autonome avec compensation Connor Carrick, mardi.

L’arrière de 25 ans a obtenu un salaire annuel de 1,5 million $.

En 2018-2019, Carrick a amassé deux buts et neuf mentions d’aide pour 11 points en 34 parties avec les Devils et les Stars de Dallas. L’équipe du New Jersey avait fait son acquisition, en compagnie d’un choix de troisième ronde au dernier encan de la Ligue nationale de hockey (LNH), contre le défenseur Ben Lovejoy, en février dernier.

Depuis son arrivée dans le circuit Bettman en 2013-2014, le natif de l’Illinois a également porté les couleurs des Capitals de Washington et des Maple Leafs de Toronto. Il avait été un choix de cinquième ronde (137e au total) des «Caps» au repêchage de 2012.

En 201 rencontres dans la LNH, Carrick a inscrit 11 filets et fourni 30 passes décisives pour 41 points.