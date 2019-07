Deux jeunes recherchées à Trois-Rivières

Deux jeunes, âgées de 11 et 14 ans, sont recherchées par la police de Trois-Rivières qui demande l’aide de la population pour les retrouver.

Émy Berthiaume, 11 ans, et Marie-Félix Trudel, 14 ans, ont quitté leur domicile respectif lundi et tout porte à croire qu’elles sont ensemble.

Émy Berthiaume mesure 1,60 m et pèse 40 kg. Elle a les yeux bleus et les cheveux bruns. Elle serait vêtue d’un coton ouaté noir avec capuchon et écritures blanches aux épaules. Elle porterait aussi un pantalon noir et un sac à dos rose avec le dessus brun.

Marie-Félix Trudel mesure 1,52 m et pèse 50 kg. Elle a les yeux et les cheveux bruns. Elle serait vêtue d’un chandail et d’un pantalon court bleu aux couleurs des Estacades et aurait un sac à dos bourgogne avec le dessous brun.

La police de Trois-Rivières invite toute personne qui a des informations à fournir dans ce dossier à communiquer avec le 819-691-2929, # 6.