Heart et Sheryl Crow: nostalgie rock au Centre Bell

Après plus de 40 ans de carrière, Heart a des airs de royauté du rock. Ça explique bien pourquoi le public s’est presque prosterné devant le talent des soeurs Wilson, mardi, lors de leur passage au Centre Bell dans le cadre de la tournée «Love Alive» avec Sheryl Crow et Elle King.

À tout juste 30 ans, Elle King est bien la digne héritière de femmes qui savent comment rocker une salle. Les 8816 spectateurs, dont beaucoup de têtes grises, ont pris place durant la première partie en hochant la tête au rythme des «Baby Outlaw», «Good to Be A Man» et son succès «Ex’s & Oh’s».

Une Sheryl Crow de 57 ans dansante, à titre d’invitée spéciale, est ensuite venue réchauffer encore plus le public – si c’était possible – avec ses populaires «A Change Would Do You Good», «All I Wanna Do» et «Soak Up The Sun», ainsi que sa nouvelle pièce «Prove You Wrong» de son album à venir, «Threads».

«N’est-ce pas merveilleux d’être ici? Sans Heart, je n’aurais jamais fait ce métier!» Pas question de rester assis devant une voix si assurée: le Centre Bell s’est transformé en piste de danse illuminée grâce aux «selfies» des spectateurs surexcités.

Place à la folie!

Les lumières se sont éteintes d’un coup à 21 h 30 sur une foule déjà hurlante. Après une pause due à une dispute familiale, c’est sous le signe de la réconciliation que les soeurs Wilson ont annoncé la tournée «Love Alive».

Inutile de dire que le groupe américain, qui a vendu plus de 35 millions d’albums en carrière et été intronisé en 2013 au Rock and Roll Hall of Fame, a été accueilli avec une belle chaleur lorsqu’il s’est avancé tout doucement sur la scène enfumée, drapée de rideaux gris.

Au moment d’écrire ses lignes, Ann, accompagnée de sa soeur cadette Nancy à la guitare, avait déjà chanté de sa légendaire voix «Magic Man», avant d’entonner, à la flûte s’il vous plaît, la chanson qui a inspiré le nom de la tournée «Love Alive». «Merci beaucoup d’être ici, ça me rappelle tant de choses», a lancé Ann aux spectateurs en feu. Des souvenirs qui devraient être revisités jusqu’à 23 h.

Après son passage au Centre Bell, la tournée «Love Alive» se poursuivra aux États-Unis. Au même titre que Sheryl Crow, Joan Jett & The Blackhearts, Lucie Silvas et Brandi Carlile seront aussi sur scène pour quelques dates avec Heart.