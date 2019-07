Le dossier Ryan Donato réglé

Le Wild du Minnesota a annoncé une série d’ententes, mardi, avec en tête de liste un pacte de deux ans consenti à Ryan Donato.

L’attaquant a accepté une entente de deux saisons qui lui rapportera 3,8 millions $.

Acquis des Bruins de Boston en retour de Charlie Coyle quelques jours avant la plus récente date limite des transactions de la Ligue nationale de hockey (LNH), Donato a connu une bonne fin de campagne, accumulant quatre buts et 16 points en 22 parties avec le Wild.

En 2018-2019, il a totalisé 10 filets et 25 points en 56 rencontres.

Nico Sturm (un an à deux volets, 874 125 $) et Carson Soucy (un an à deux volets, 750 000 $) demeureront également avec le Wild.