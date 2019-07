Plongeon: deux autres laissez-passer olympiques pour le Canada

En se qualifiant toutes les deux pour la finale de l’épreuve de plongeon du 10 m des Championnats du monde de la FINA, mardi à Gwangju, en Corée du Sud, Caeli McKay et Meaghan Benfeito ont obtenu deux billets supplémentaires au Canada pour les Jeux olympiques de Tokyo de 2020.

Respectivement troisième et quatrième au terme des demi-finales avec des pointages de 256,70 et 340,60, McKay et Benfeito ont ainsi ajouté deux laissez-passer olympiques à la récolte canadienne, après ceux décrochés par Jennifer Abel et Mélissa Citrini-Beaulieu lors du 3 m synchro, lundi.

AFP

La finale aura lieu mercredi.

Les deux plongeuses avaient terminé quatrièmes de l’épreuve du 10 m synchro, dimanche.