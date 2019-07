Pour Griezmann, Messi est «l’image du football»

L’attaquant français Antoine Griezmann, qui a effectué lundi son premier entraînement avec Barcelone, a encensé mardi son nouveau coéquipier Lionel Messi qui représente selon lui « l’image du football », dans une interview pour la chaîne du club catalan.

« Pour moi, il est le numéro 1, comme Lebron en basket. Lebron est l’image du basket, de la NBA, comme Messi est l’image du football », a affirmé le champion du monde dans des premiers extraits d’une interview à la télévision du Barça qui doit être diffusée dans la soirée.

Le néo-Barcelonais juge que son capitaine « a quelque chose de différent, un talent qu’on ne voit que tous les 30 ans, voire plus ».

« Nous allons sûrement nous amuser sur le terrain et en dehors. C’est pour cela que je viens, pour aider autant que possible sur et hors du terrain », a ajouté Griezmann.

L’attaquant, pour qui le club champion d’Espagne a déboursé 120 millions d’euros afin de lever sa clause libératoire à l’Atletico, est parti au Japon pour la tournée asiatique des « Blaugranas ». Ceux-ci affrontent Chelsea le 23 juillet, puis le Vissel Kobe, actuel club de la légende barcelonaise Andrés Iniesta, quatre jours plus tard.

« Je suis impatient de jouer devant mes nouveaux admirateurs, je pense qu’ils me connaissent déjà, je suis quelqu’un qui donne tout sur le terrain et nous allons sûrement en profiter ensemble », a-t-il conclu.