Que fait Mélanie Joly dans cette galère?

Madame Joly, qui fait un travail remarquable au ministère du Tourisme, a raté une belle occasion de se taire lorsqu’elle a blâmé Vincent Guzzo qui présente le film dans cinq de ses salles. Quant à celui-ci, il a pour le moins manqué de politesse en la traitant de « baveuse ». Cela dit, je comprends très bien le propriétaire des salles Guzzo de susciter une controverse. C’est depuis toujours l’arme publicitaire la plus efficace et la moins coûteuse.

Mais que fait Mme Joly dans cette polémique dont elle est en partie responsable ? Que je sache, le flambeau de la condition féminine ne lui appartient pas. Il y a une ministre chargée de le brandir lorsque c’est nécessaire. L’ex-ministre du Patrimoine s’est déjà fait assez de tort en défendant l’indéfendable exonération de la taxe sur les produits et services (TPS) de Netflix qu’elle devrait savoir qu’elle n’a rien à gagner à mettre le doigt entre l’arbre et l’écorce.

Si le premier ministre Justin Trudeau tenait absolument à politiser la projection du film croyant bien servir sa cause avant les prochaines élections, pourquoi n’a-t-il pas passé la commande à Mme Maryam Monsef ? C’est elle la ministre responsable des Femmes et de l’Égalité des genres. Depuis l’an dernier, son ministère remplace l’organisme « Condition féminine Canada ». En plus, Mme Monsef dirige depuis trois ans la délégation canadienne auprès de la Commission de la condition de la femme des Nations Unies. Étant aussi ministre du Développement international, elle aurait pesé beaucoup plus lourd dans cette affaire que Mme Joly.