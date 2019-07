Samuel Piette brille par son absence

L'Impact de Montréal était de retour à l'entraînement sans le milieu de terrain québécois Samuel Piette, mardi, trois jours après sa défaite dans le déluge face au Toronto FC.

Blessé à l’abdomen face au TFC, le Québécois a dû quitter le match à l’heure de jeu en signalant aux instructeurs qu’il était en douleur.

L’entraîneur de l’Impact, Rémi Garde, a d’ailleurs déclaré après la rencontre, sans en connaître le diagnostic, que «Sam s'est apparemment étiré un muscle de l'abdomen, ce qui n'est pas une blessure très rassurante a priori».

Après la sortie de Piette, Toronto a pris les devants 1-0 sur une frappe de son joueur désigné Alejandro Pozuelo. Les Torontois l'ont emporté 2 à 0 et l'Impact a par le fait même encaissé un troisième revers consécutif en Major League Soccer (MLS), après avoir soutiré un verdict nul de 2 à 2 contre York en Championnat canadien.

Par ailleurs, Ignacio Piatti et Harry Novillo ont respectivement quitté l'entraînement de façon prématurée. On ignore les causes des deux retraits. Comme Piette, Bacary Sagna a aussi raté la séance.

L’Impact doit affronter le Crew de Columbus, samedi.