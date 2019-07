BISSON, Aurèle



Le 9 juillet 2019, à l'âge de 85 ans, est décédé monsieur Aurèle Bisson, époux de madame Pierrette Beauchamp.Outre son épouse, il laisse dans le deuil ses fils, Yanick (Édith) et Miguel (Marie-Josée), ses petits-enfants, Samuel, Louis-Gabriel, Émile, Delphine et Agathe. Il laisse également dans le deuil sa soeur Françoise, son frère Réhaume (Constance Lafrenière), ses beaux-frères et belles-soeurs, neveux et nièces ainsi que plusieurs autres parents et amis.La famille recevra vos condoléances au :McMASTERVILLE, QC, J3G 0K5Tél. 450 467-4780 www.salondemers.comle dimanche 4 août 2019 dès 12h. Une liturgie de la Parole suivra à 15h en la chapelle du complexe.