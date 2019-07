BEAUDIN, Micheline



À Saint-Philippe, le 10 juillet 2019, est décédée, à l'âge de 65 ans, Mme Micheline Beaudin, épouse de M. Denis Richard.Outre son époux, elle laisse dans le deuil ses enfants Alexandre (Hélène) et Catherine (Jonathan), ses petits-enfants Henri, Arthur, Jules et Georges, ses frères et soeurs, ses beaux-frères, belles-soeurs ainsi qu'autres parents et amis.Elle a été confiée au :La famille et les amis sont invités à une cérémonie privée, à une date ultérieure. Pour de plus amples détails veuillez communiquer avec la famille.