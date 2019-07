PRUNEAU (ROUSSEAU)

Jeannette



À Montréal, le 13 juillet 2019, est décédée à l'âge de 83 ans, Mme Jeannette Rousseau, épouse de M. Lucien Pruneau.Outre son époux, elle laisse dans le deuil ses enfants Carole (Michel Cyr), Serge (Carole Thibault), Yves; ses petits-enfants Nathalie, Mélanie, Marianne, Sébastien, Simon; ses arrière-petits-enfants Derek, Mégane, Jade, Tommy, Marco, Olivier; sa soeur Irène, son frère Lionel ainsi que d'autres parents et amis.La famille recevra les condoléances le dimanche 21 juillet 2019 de 13h à 16h et 18h à 21h et le lundi 22 juillet 2019 dès 9h à la :DESROSIERS ET FILS INC.676 BOUL. DES LAURENTIDESST-JÉRÔME (St-Antoine)Les funérailles auront lieu le lundi 22 juillet 2019 à 11h à l'Église de Ste-Sophie (485 rue Masson, Ste-Sophie J5J 1R1), suivra l'inhumation au cimetière de Ste-Sophie.