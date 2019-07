ARSENAULT, Anne-Marie



À Laval, le 14 juillet 2019, à l'âge de 93 ans est décédée Mme Anne-Marie Arsenault, épouse en 1er noces de feu Alexandre Bourdages et en 2e noces de feu Jean-Noël Therrien.Elle laisse dans le deuil ses enfants, petits-enfants, arrière-petits-enfants, frères, soeurs, beaux-frères, belles-soeurs, neveux et nièces et plusieurs autres parents et amis.La famille recevra les condoléances le jeudi 18 juillet de 19h à 22h et le vendredi 19 juillet de 9h à 11h au :FABREVILLE LAVAL(450) 473-5934Les funérailles seront célébrées ce même vendredi à 11h en l'église Saint-Ferdinand (rue Esther, Laval), suivie de l'inhumation au cimetière Saint-Vincent-de-Paul.Vos marques de sympathie peuvent se traduire par des dons à l'Institut Nazareth pour les aveugles.