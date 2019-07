QUESSY, Francine



À l'hôpital Pierre-Le Gardeur, le 14 juillet, à l'âge de 64 ans, est décédée Madame francine Quessy, fille de feu Simonne Lamy et de feu Roger Quessy.Elle laisse dans le deuil son conjoint Serge Déa, ses frères et soeurs, Jean (Simone Lauzière), Lise (Barry Savage), Claudette (Roger Martin) et Pierre (Louise Dubeau), son beau-frère Michel Déa (Josée Lebrun), ses neveux et ses nièces, cousins, cousines et ami-e-s.Elle sera exposée au complexe:le vendredi 19 juillet 2019 de 13h à 17h et de 19h à 21h.Les funérailles seront célébrées samedi le 20 juillet 2019 à 10h30 en l'église St-Sylvain, 750, rue St-Sylvain, Laval.Des dons à la Société canadienne du cancer seraient appréciés.