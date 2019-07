BOUGIE, Desneiges



Le 12 juillet, à l'âge de 93 ans, est décédée Mlle Desneiges Bougie, fille de feu Bernadette et feu Arthur.Elle laisse dans le deuil ses soeurs Lucille et Lise (Pierre), ses neveux et nièces, ainsi que d'autres parents et amis.La famille recevra les condoléances le vendredi 19 juillet 2019 de 10h à 12h et de 13h à 13h30 à laLAURENT THÉRIAULT512 RUE DE L'ÉGLISE, VERDUN514-769-3867(stationnement et rampe d'accès disponible)suivi d'un service religieux à 14h en la paroisse Notre Dame de Lourdes, 4949 ave Verdun, Verdun.