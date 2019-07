LEGAULT, Normand



À Saint-Eustache, le 3 juillet 2019, à l'âge de 73 ans, est décédé M. Normand Legault, conjoint de Mme Lorraine Hébert.Outre sa conjointe, il laisse dans le deuil sa fille Julie Myriam (Kevin), ses petits-fils : Maxime et Matthew, sa belle-soeur, Yolande, ses neveux, nièces et leurs conjoint (es) respectifs ainsi que plusieurs autres parents et amis.La famille recevra les condoléances vendredi le 19 juillet de 14h à 17h et de 19h à 22h au complexe funéraire:SAINTE-THÉRÈSE(450) 473-5934Un hommage lui sera rendu en privé samedi le 20 juillet à 11h en la chapelle du complexe.Au lieu de fleurs des dons à la Société canadienne du cancer seraient appréciés.Sachez qu'il a vécu pleinement, ne gardez seulement que les bons moments passés avec lui.