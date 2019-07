NOËL, Jeannine



À Montréal, vendredi le 5 juillet 2019, à l'âge de 78 ans, est décédée madame Jeannine Noël, fille de feu René Noël et Albina Léonard.Outre ses grandes amies, elle laisse dans le deuil ses frères et soeurs : feu Léon, Louise (feu Georges Picard), Hélène (feu Lionel Plante), feu Pierre (Jacqueline Desaulniers), Colette, Denis (Nicole Tremblay), Jean (Ginette Martin) ainsi que de nombreux neveux et nièces.Reconnue pour son sens pratique et sa grande débrouillardise, il convient de souligner que cette ancienne enseignante a su merveilleusement utiliser sa retraite pour venir en aide à ses proches et amis dans le besoin. On se souviendra d'elle comme d'une femme généreuse et d'agréable compagnie.La famille recevra vos condoléances mercredi, le 24 juillet, au :4525, CHEMIN DE LA CÔTE-DES-NEIGESMONTRÉAL, QC, H3V 1E7, 514-342-8000www.dignitequebec.comde 14h à 17h et de 19h à 21h, de même que jeudi, le 25 juillet, de 11h à 12h, suivra ce jour-là, une cérémonie religieuse en la chapelle du centre funéraire, l'inhumation au cimetière et un goûter.Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à un organisme de bienfaisance de votre choix.