THOUIN, Yvon Adrien



À Laval, le 4 juillet 2019, à l'âge de 88 ans, est décédé Monsieur Yvon Adrien Thouin, époux de Madame Huguette Leclerc.Outre son épouse, il laisse dans le deuil ses enfants Suzanne (Jacques) et Claude (Suzanne), ses 5 petits-enfants Jean-Sébastien (Danica), Pierre-Olivier, Marie-Hélène (Brendan), Félix et Guillaume, ses arrière-petits-enfants Aleksander, Anika et Kaylee ainsi que plusieurs parents et amis.La famille recevra les condoléances le jeudi 1er août 2019 de 14 h à 17 h et de 19 h à 20 h 30, ainsi que le vendredi le 2 août 2019 à 12 h au complexe funéraire:Les funérailles seront célébrées le vendredi 2 août 2019 à 13 h à l'église Ste-Dorothée, 655, Principale, et de là, au cimetière Ste-Dorothée pour la mise en terre.La famille tient à remercier le personnel du Centre d'hébergement Rose-de-Lima et de l'Hôpital de la Cité-de-la-Santé pour leur soutien et les bons soins prodigués.Au lieu de fleurs, un don au Centre d'hébergement Rose-de-Lima ou/et à l'Hôpital de la Cité-de-la-Santé serait apprécié en sa mémoire.