LAMBERT, Sylvain



C'est avec beaucoup de tristesse que nous vous annonçons le décès de M. Sylvain Lambert, survenu le 8 juillet 2019, à l'âge de 54 ans. Il est parti rejoindre ses chers parents qui l'auront précédé de peu, M. Marcel Lambert et Mme Solange Fontaine. Il demeurait à St-Cuthbert.Sylvain laisse dans le deuil sa fille chérie Jessica, sa compagne Chantal Cournoyer, sa soeur Lynda et son conjoint Yves L'Heureux, sa belle-maman Mme Marie-Claire Roberge, ainsi que de nombreux oncles, tantes, cousins, cousines, beaux-frères et belles-soeurs.Il manquera également à ses collègues de travail de la Clinique dentaire Berthierville, ainsi qu'à ses nombreux patients dont il s'est occupé de façon si consciencieuse au fil des années.Il aura également laissé sa marque dans le Grand Nord québécois, auprès de la population Inuite de la Baie d'Ungava, où il pratiqua la médecine dentaire pendant quelques années.La famille vous accueillera le samedi 20 juillet 2019, à compter de 9h, à l'église de St-Cuthbert où les funérailles suivront à 11h15. Après les funérailles, monsieur Sylvain Lambert sera inhumé au cimetière de St-Edmond.La famille tient à remercier toute l'équipe des soins palliatifs du CHRDL, pour leur soutien constant des derniers jours.Au lieu de fleurs, des dons à la Société canadienne du cancer seraient appréciés.FAMILIALESwww.ftheriault.com