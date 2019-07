ROBITAILLE, Alain



C'est avec une immense tristesse que nous vous faisons part du décès de notre héros, notre pilier, Alain Robitaille, fils de feu Flore Asselin et de feu Lucien Robitaille, suite à un courageux combat contre le cancer.Mari adoré de Jacqueline Desrochers, papa admiré d'Edith (Louis-Georges Morneau) et Julie (Martin Belanger) ainsi que grand-papa protecteur de Victoria et Sophia-Rose Morneau. Il laissera un grand vide dans la vie de ses frères et soeurs: Conrad (Monique), Jean-Pierre (Diane), Michel (Manon), Yolande (Marcel), Jovette (Serge), plusieurs neveux et nièces, voisins et amis de longue date.Ancien conseiller municipal et pompier volontaire à la Ville de L'Épiphanie, il manquera également à ses collègues de travail de l'Institut Louis-Philippe Pinel de Montréal où il a oeuvré pendant 35 ans.La famille vous accueillera à la maison funéraire :le samedi 20 juillet de 10h à 20h, et un hommage aura lieu à 19h. L'inhumation aura lieu le dimanche 21 juillet à 11h45 au Cimetière Marie-Reine-du-Monde à Rawdon, Chemin du Lac Morgan.Offrez des dons en son nom à la Société canadienne du cancer.