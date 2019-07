500 millions $ de plus pour Ciment McInnis

En plein mois de juillet, la controversée Cimenterie McInnis vient de se voir prêter pas moins de 500 millions $, mais Québec refuse toujours d’y investir un cent de plus, contrairement à la Caisse de dépôt et aux Beaudoin-Bombardier.

Un an et demie après avoir contemplé la vente de ses actifs dans la Cimenterie McInnis, la Caisse de dépôt et placement du Québec a plutôt décidé d’y injecter 150 millions $ de plus dans le cadre d’une nouvelle ronde de financement, a-t-elle annoncé mercredi.

Des 500 millions $ en capitaux privés obtenus pour venir en aide à la cimenterie gaspésienne, 150 M$ proviennent de la Caisse et 50 M$ de Beaudier Inc., le véhicule d'investissement de la famille Beaudoin-Bombardier.

Les 300 M$ restants sont un emprunt consenti par une groupe de 11 banques canadiennes et internationales, selon le communiqué de l'entreprise.

Investissement Québec a «procédé à certains ajustements à la structure de sa dette».

Mais le gouvernement Legault n’investit aucune somme additionnelle, contrairement à ce que réclamait l’entreprise récemment. Investissement Québec a déjà allongé 350 M$ à l’entreprise pour l’aider à traverser diverses difficultés financières.

Progrès

«La demande globale pour le produit de la cimenterie s’est accrue particulièrement au Canada, tellement que l’ensemble de sa production de son usine est vendu pour l’année 2019», a justifié Yann Langlais-Plante, porte-parole de la Caisse de dépôt.

L’augmentation de la demande aurait poussé Ciment McInnis à entreprendre des travaux d’importance dans plusieurs de ses installations «afin d’ajouter des capacités d’entreposage et de chargement» a quant à lui précisé le président et chef de la direction, Jean Moreau.

Il y a un an, pourtant, l’ex-vice-président de la Caisse, l’actuel ministre caquiste Christian Dubé, avait assuré que «la Caisse n’a pas comme objectif d’être un opérateur de cimenterie à long terme».

«Le contexte a changé », soutient aujourd’hui M. Langlais-Plante. Il souhaite que ce financement permette aussi «d’ouvrir de nouveaux marchés».

McInnis prévoit notamment le développement de terminaux satellites dans le Nord-Est américain. «L’équipe ingénierie de l’usine a aussi commencé la planification de la future cour de triage en vue de la réouverture prévue du chemin de fer jusqu’à Port-Daniel–Gascons. Le chargement direct des wagons à la cimenterie permettra notamment de prospecter de nouveaux territoires au Canada, en plus de retirer annuellement des routes la livraison de 160 000 tonnes de ciment, soit environ 8 000 passages de camions», précise le communiqué.

Rester plutôt que vendre

La Caisse avait mandaté, en 2018, une firme de services-conseils pour étudier divers scénarios, dont la vente de la cimenterie québécoise.

Le projet initial devait coûter 1,1 milliard $. La facture finale a atteint 1,55 milliard $, soit 450 millions $ de plus que prévu. La Caisse était devenue actionnaire de contrôle en 2016, dans ce contexte, volant à la rescousse des Beaudoin-Bombardier.

Au 31 décembre dernier, les investissements de la Caisse dans la cimenterie de Port-Daniel valaient de 300 à 500 M$, selon le rapport annuel de la Caisse.