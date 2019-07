RIENDEAU, Jacques



À Longueuil, le 4 juillet 2019, est décédé à l'âge de 72 ans, Monsieur Jacques Riendeau, fils de feu Bernard Riendeau et de feu Annette Seers.Il laisse dans le deuil sa fille Anik, son petit-fils Antoine Rose, ses frères et soeurs: Aimé, Pierre, Maurice et Pauline. Sa 1ère épouse Céline Desrosiers et son ex-conjointe Ginette Vincent et son fils Martin, ainsi que parents et amis. L'ont précédé dans la tombe ses frères et soeurs Jean, Michel, Gilles et Micheline.La famille recevra les condoléances le lundi 22 juillet 2019, de 18h30 à 21h à la:Un moment de recueillement aura lieu le lundi 22 juillet 2019 à 20h45 au salon même.