PARENT, Lucien



À Lasalle, le vendredi 12 juillet 2019 est décédé, à l'âge de 95 ans, Lucien Parent, époux de feu Lorette Valade.Il laisse dans le deuil ses enfants Denis (Marie) et Diane, ses petits- enfants Sophie (Léo) et David (Philippe), sa soeur Gisèle Parent, ses neveux et nièces ainsi que parents et amis.La famille vous accueillera au Complexe funéraire:le mercredi 24 juillet 2019 de 14h à 17h et de 19h à 21h.La famille tient à remercier tout le personnel soignant du cinquième étage de la résidence Les Floralies de Lasalle pour les bons soins prodigués.Au lieu des fleurs, des dons en sa mémoire à la fondation Mira seraient appréciés.