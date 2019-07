PATRY BERGERON, Agathe



Au CHSLD Denis-Benjamin Viger, le 10 juillet 2019 est décédée Agathe Patry, épouse de feu Yvon Bergeron, fille de feu Zénon Patry et de feu Élisabeth Ouellet.Elle laisse dans le deuil son frère Donat, neveux et nièces, parents et amis.La famille vous accueillera au complexe funéraire:le vendredi 19 juillet 2019 de 11h30 à 13h. Les funérailles seront célébrées ce même jour à 13h, en la chapelle du complexe.Des dons en sa mémoire à la Société de recherche sur le cancer seraient appréciés.