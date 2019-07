LANGLOIS, Roger



À l'hôpital Fleury, le 12 juillet 2019, à l'âge de 84 ans, est décédé Roger Langlois, fils de feu Émile Langlois et de feu Sylvia Hogue, veuf de Pierrette Lusignan.Il laisse dans le deuil se deux filles Chantal (Sylvie) et Jocelyne (Joël) ainsi que parents et amis.La famille vous accueillera samedi le 20 juillet 2019 de 14h à 17h et de 18h à 20h, cérémonie à 20h au même endroit, au complexe :La famille tient à remercier l'équipe des soins intensifs de l'hôpital Fleury pour leur humanité et les bons soins prodigués à notre papa.