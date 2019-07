ST-AMOUR, Hubert



Paisiblement, le 14 juillet 2019 est décédé M. Hubert St-Amour époux de feu Pierrette Laporte, à l'âge de 86 ans.Il laisse dans le deuil ses enfants, Jean (Danielle Martin) et Benoit (Francine Hamelin), ses petits- enfants Olivier et Jaelle, Mathieu, Philip et Paul ainsi que ses arrière-petits-enfants.La famille recevra les condoléances jeudi de 18h à 22h et vendredi à compter de 10h. Les funérailles auront lieu vendredi 19 juillet à 12h en la chapelle de la:J.J. CARDINAL2125 NOTRE-DAME, LACHINE, H8S 2G5.www.jjcardinal.ca