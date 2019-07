MALO, Guy



Le 14 juillet 2019, à l'âge de 95 ans, est décédé monsieur Guy Malo.Il laisse dans le deuil ses soeurs Mariette (feu Jean Beauchemin) et Anita (feu Simon Trudeau), sa nièce Odette, ses neveux Denis et Michel, ses petites-nièces Gabrielle (Samuel et leur petite Juliette) et Sabrina, ses petits-neveux David et Jean-Philippe ainsi qu'autres parents et de nombreux amis.La famille recevra vos condoléances au :MCMASTERVILLE, QC J3G 0K5Tel : (450) 467-4780 / www.salondemers.comLe dimanche 21 juillet 2019 dès 12h30 en la chapelle du complexe. La liturgie suivra à 14h.Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation Aline Letendre.