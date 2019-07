LUPIEN, Roger



À l'Hôpital Charles-Lemoyne est décédé, le 9 juillet, à l'âge de 88 ans, monsieur Roger Lupien, de La Prairie.Il laisse dans le deuil son épouse Francine Desautels, ses enfants Daniel (Johanne), Manon (Antonio), Sylvie (Joël), Louise (André) et Michel (Gaétane), ses petits-enfants et arrière-petits-enfants, sa belle-soeur Gisèle Cloutier (feu Elysé), ses neveux et nièces ainsi que de nombreux parents et amis.La famille recevra vos condoléances à l'église La Nativité (155 boul. St-Jean, La Prairie, J5R 2J9), vendredi le 19 juillet à 13h, suivi des funérailles à 14h.Toute marque de sympathie peut se traduire par un don à la Fondation québécoise du cancer.7679 BOUL. TASCHEREAUBROSSARD, J4Y 1A2450-463-1900