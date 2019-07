DÉSORMEAUX, Lucien



Au CHRDL de Joliette, jeudi le 20 juin 2019, à l'âge de 77 ans et 1 mois, est décédé M. Lucien Désormeaux, demeurant à Rawdon.Retraité de Radio-Canada, natif de Sudbury, Ontario, il laisse dans le deuil sa conjointe des 40 dernières années, Nicole Van Chesteing, son fils Giles (Michèle Pellerin) de Gatineau, ses 2 petits-fils Hans et Sascha, son ex-épouse Charlotte Coulombe, sa soeur Pauline (Lawrence Caverly) de Sudbury, son frère Normand (Ida) de Calgary, Dianne Clenighan (feu René Désormeaux), ainsi que plusieurs nièces et neveux, autres parents et de nombreux amis.La famille vous accueillera le samedi 20 juillet 2019 de 11h00 à 13h30 au :3555 RUE METCALFE, RAWDONLes cendres de monsieur Désormeaux y seront exposées, suivra une Célébration à la Vie en sa mémoire dans la chapelle du salon à 13h30.En guise de témoignages de sympathie, la famille apprécierait des dons à la Société de recherche sur le cancer.