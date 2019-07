BOLDUC, Armand



Au CHUS Fleurimont, le 9 juillet 2019 à l'âge de 93 ans, est décédé monsieur Armand Bolduc, époux de madame Cécile Breault-Bolduc, demeurant à Sherbrooke.Outre son épouse, monsieur Bolduc laisse dans le deuil ses enfants : feu Denys, Michel (Lise Boudreau) feu Diane (Jean-Claude Fortier), Huguette (Daniel Sage), feu Lise (Robert Joyal), Réjean (Hélène Martel), Guy, André (Linda Desbiens), Danielle (feu Denis Thibault-Bozo) (Mario Salvail), et Chantal (Lucien Desrochers) ainsi que ses 14 petits-enfants, ses 19 arrière-petits-enfants et 2 arrière-arrière-petits-enfants, ainsi que plusieurs parents et amis.La famille recevra les condoléances à l'église Notre-Dame-de-Protection (2050 Galt Est, J1G 3J1) à Sherbrooke, le samedi 20 juillet 2019 à 9h30, suivra un service religieux.La famille tient à remercier le personnel soignant du 6e étage au CHUS Fleurimont de Sherbrooke pour leurs excellents soins.Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation québécoise du cancer.www.steveelkas.com