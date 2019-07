DESMARAIS, Fernande



Au CHSLD Armand Marchand de St-Liguori, le 11 juillet 2019, à l'âge de 98 ans et 3 mois, est décédée Mme Fernande Desmarais, épouse de feu M. Louis Richard, demeurant à St-Liguori.La défunte laisse dans le deuil ses enfants : Évangéline (Raymond Gaudet), Yves (Lorraine Rivest), Suzanne, Guillaume (Louise Venne), Pierre (Denise D'Amour), Francoise, Lucie (Jacques Ouellette), Bernard (Claire Forest), Jean-Paul (Marjolaine Allard), Michel, ses petits-enfants : Sylvain, Claude, Robert-André, Ève, Gaétan, Dominique, Élizabeth, Anne, Philippe, Marie-Claude, Jimmy, ses arrière-petits-enfants : Raphaëlle, Antoine, Louis-Alexis, Émile, Florence, Simon Gabriel, Noémie, Flavie, Béatrice, ses frères : Roger Robert (Monique Desrosiers), Robert Robert (Noëlle Chandonnet), ses neveux et nièces ainsi que plusieurs autres parents et amis.Mme Fernande Desmarais sera exposée le jeudi 18 juillet 2019 de 14h à 17h et de 19h à 21h ainsi que le vendredi 19 juillet 2019 à compter de 9h à la :ANDRÉ LÉGARÉ INC.764 PRINCIPALEST-LIGUORI, J0K 2X0www.residencelegare.comLes funérailles seront célébrées le vendredi 19 juillet 2019 à 11h en l'église paroissiale de St-Liguori. Inhumation au cimetière de St-Liguori.