SIMARD, Elisabeth



À Sainte-Thérèse, le 2 juillet 2019 à l'âge de 51 ans, est décédée Mme Elisabeth Simard, fille de feu M. André Simard et de feu Mme Pierrette Filion.Elle laisse dans le deuil son frère, François (Roseline) et son neveu Samuel ainsi que plusieurs autres parents et amis.La famille recevra les condoléances samedi le 20 juillet de 13h à 16h au complexe funéraire :SAINTE-THÉRÈSE(450) 473-5934Un hommage lui sera rendu ce même samedi à 16h en la chapelle du complexe.