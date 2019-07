BEAULIEU, Blanche



Le 28 mai 2019 est décédée à L'Assomption Mme Blanche Beaulieu, épouse de feu Adhémar Beaupré.Elle laisse dans le deuil ses enfants Gaétan, Yvan, Danielle, Suzanne, André, Lynne et leurs conjoints, conjointes ainsi que ses nombreux petits-enfants et arrière-petits-enfants.La famille recevra vos condoléances le dimanche 21 juillet 2019 de 14h à 17h et 19h à 22h au:L'ASSOMPTION, QC, J5W 1S4Tél. 450-589-5505 www.guilbault.infoLe service religieux aura lieu le samedi 27 juillet 2019 à 11h00, en l'église de Charlemagne suivi de l'inhumation au cimetière de Charlemagne.