BIRON, Jean-Claude



Au CHSLD Champlain, le 7 juillet 2019, à l'âge de 80 ans, est décédé Jean-Claude Biron, époux de feu Marielle Duranceau.Il laisse dans le deuil ses filles Nathalie, Sophie et Julie (Mario); ses petits-enfants Ariane, Maryse, Alexis et Félix; sa soeur Suzanne; la compagne de Jean-Claude, Thérèse. Il laisse également plusieurs neveux et nièces, parents et amis.La famille recevra les condoléances au Jardin Urgel Bourgie, 8145 chemin de Chambly, St-Hubert (au sud de l'autoroute 30, sortie 73).Les funérailles auront lieu le samedi 20 juillet 2019 à 11h00, en l'église de St-Hubert.La famille tient à remercier sincèrement le personnel du CLSC de St-Hubert ainsi que le personnel du CHSLD Champlain, pour les soins prodigués et leur dévouement auprès de notre père, durant sa maladie.Des dons à la Société canadienne du cancer seraient appréciés.Heures des visites: vendredi le 19 juillet 2019 de 14h à 17h et de 19h à 21h; samedi le 20 juillet 2019 de 9h à 11h.