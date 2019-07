DEMERS, Jean



Au CUSM - Hôpital Royal Victoria de Montréal, le 9 juillet 2019, est décédé à l'âge de 70 ans, M. Jean Demers. Il demeurait à Ste-Marguerite-du-Lac-Masson, autrefois de Montréal.Il laisse dans le deuil sa conjointe Ghyslaine Cudorge, ses filles: Julie (Steve Bérard), Marie-Ève (Mathieu Melançon), ses petites-filles Eva et Maelie, ses soeurs: Josée, Christine, Michèle et son frère Guy ainsi que plusieurs neveux, nièces, parents et amis.La famille recevra les condoléances le samedi 20 juillet 2019 à compter de midi à l'église de St-Antoine-sur-Richelieu, suivies des funérailles à 13h.Des dons à la Fondation du cancer des Cèdres seraient appréciés.ST-ANTOINE-SUR-RICHELIEUmaisonphaneuf@videotron.ca