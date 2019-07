PROVENCHER, Albert



Au CHSLD le Cardinal, le 11 juillet 2019, est décédé paisiblement entouré des siens, monsieur Albert Provencher, époux de madame Marie-Paule Painchaud, père de feu Bertrand et pionnier dans l'organisation de la pétanque à Pointe-aux-Trembles.Outre son épouse, il laisse dans le deuil ses fils, Léger (Sylvie Bergeron), Réjean (Céline Pageau) et Bruno (Karen Mc Crory), ses petits-enfants Claudia, Simon, Émilie, Samuel et Patrick.Il laisse également ses frères Jean-Charles (Yvette), Jean-Baptiste (Nicole) et Félix (feu Paulette), ses belles-soeurs Rita et Marie, son beau-frère Benoît (Suzanne), ses neveux et nièces autres parents et amis.La famille vous accueillera au complexe :dimanche le 21 juillet 2019 de 10h à 12h et de 13h à 17h30. Une liturgie sera dite en chapelle à 16h30.La famille tient à remercier le personnel du CHSLD le Cardinal pour leur dévouement et leur gentillesse.