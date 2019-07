LECAVALIER, Claude



À Laval, le 14 juillet 2019, à l'âge de 91 ans, est décédé Monsieur Claude Lecavalier, époux en premières noces de feu Paula Pesant et en deuxièmes noces de Liliane Julien.Outre son épouse, il laisse dans le deuil ses enfants Claudine/Eveline (Léonard), feu Gilbert (Hilda), Josée et Pierre (Lyne), ainsi que les enfants de Liliane : Sylvain (Lyne), Martine (Sylvain) et Jean (Dany), ses petits-enfants et arrière-petits-enfants, ses frère et soeur, ses beaux-frères et belles-soeurs, ainsi que plusieurs parents et amis.La famille recevra les condoléances le vendredi 26 juillet 2019 de 13h à 17h et de 19h à 21h ainsi que le samedi 27 juillet 2019 dès 9h30 au complexe funéraireLes funérailles seront célébrées le samedi 27 juillet 2019 à 13 heures à l'église Ste-Dorothée (655 rue Principale, Laval, Qc, H7X 1E2).La famille tient à remercier le personnel des centres de soins palliatifs pour leur soutien et les bons soins prodigués.